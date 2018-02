Chuva adia rodada do Banana Bowl Devido às fortes chuvas que caíram em São Paulo, hoje, a rodada de estréia da chave masculina dos 18 anos do 33º Banana Bowl ? Copa Alcides Procópio, que está sendo disputado no Clube Pinheiros, foi cancelada. Os 22 jogos que estavam programados foram adiados para esta terça-feira, a partir das 9h. Com isso, a rodada de terça passa a ser realizada com um total de 35 jogos de simples, masculino e feminino, e mais o início da chave de duplas. Os jogos do feminino foram jogados até o início da tarde. Apenas dois jogos do masculino terminaram antes da chuva, com vitória do argentino Matías Niemiz sobre o paraguaio Gustavo Ramirez, por 7/5 6/3, e do inglês Guy Thomas diante do norte-americano Timothy Neilly, por 2/6 7/6 (4) 7/5.