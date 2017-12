Chuva adia semifinais em Queens As partidas semifinais do Torneio de Queens foram adiadas para este domingo por causa da chuva. Dessa maneira, os vencedores terão uma jornada dupla, pois a final também está programada para ser disputada amanhã. O primeiro finalista sairá do confronto entre o australiano Lleyton Hewitt e o norte-americano Pete Sampras. Quem vencer, enfrentará o ganhador da partida entre o inglês Tim Henman e o sul-africano Wayne Ferreira.