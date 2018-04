Chuva ajuda Safin a chegar à final Ajudado pela chuva, o tenista russo Marat Safin chegou à final do Aberto da Austrália, em que vai enfrentar o sueco Thomas Johansson. Safin derrotou hoje o alemão Tommy Haas por 3 sets a 2, parciais de 6-7 (5), 7-6 (4), 3-6, 6-0 e 6-2. Haas dominou os 3 primeiros sets e tudo indicava que poderia vencer sem dificuldades, já que Safin estava lento e parecia muito cansado, sofrendo com a temperatura de 33 graus Celsius. A chuva caiu em Melbourne, e com isso houve uma pausa de 45 minutos. E graças à chuva, Safin recuperou-se e venceu o jogo. ?Estava tudo dando certo quando venci o terceiro set, mas com o intervalo causado pela chuva, não retornei tão bem como antes?, disse Haas. ?Eu não teria chance alguma se não tivesse chovido?, admitiu Safin, que completa 22 anos no dia da final, neste domingo.