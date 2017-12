Chuva atrapalha Masters de Houston As chuvas em Houston estão atrapalhando a disputa do Masters Cup, torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada. Na primeira rodada, na noite de segunda-feira, foi possível terminar apenas um jogo - o suíço Roger Federer derrotou o argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 0. Já o outro confronto previsto para o dia, entre o australiano Lleyton Hewitt e o espanhol Carlos Moyá, precisou ser transferido para hoje. Assim, a partir das 17 horas (horário de Brasília) - a SporTV transmite ao vivo -, serão realizados três jogos em Houston, se a chuva deixar nesta terça-feira. Primeiro, Hewitt e Moyá reiniciam o confronto, paralisado ainda no primeiro set. Depois, jogam Marat Safin (RUS) x Guillermo Coria (ARG) e Andy Roddick (EUA) x Tim Henman (ING).