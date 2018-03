Chuva atrapalha parte da programação de Roland Garros

A organização de Roland Garros anunciou o adiamento de 17 jogos desta segunda-feira, graças a chuva que atinge Paris. Com isso, a estréia de Thomaz Bellucci no Grand Slam, que estava marcada para essa segunda, acontecerá somente na terça. Ele enfrentará o tricampeão Rafael Nadal. A chuva começou logo após a vitoriosa estréia de Venus Williams, que superou Tzipora Obziler. A partida seguinte na quadra central seria entre Thomaz Bellucci e Rafael Nadal. A estréia da francesa Amelie Mauresmo também está entre as partidas adiadas. Inicialmente, havia a expectativa de que a chuva parasse e os jogos pudessem realizados, mas isso não ocorreu, o que obrigou o adiamento das partidas. Para esta terça-feira, existe previsão de chuva, o que pode atrapalhar, ainda mais, a programação de Roland Garros.