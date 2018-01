Chuva atrapalha rodada do Brasil Open A organização do Brasil Open - que está sendo disputado na Costa do Sauípe, no litoral baiano - vem sofrendo com a chuva. A partida entre o paraguaio Ramon Delgado e o argentino Mariano Puertas, válida pela primeira rodada, deverá ser retomada dentro de instantes depois de ter sido suspensa duas vezes por causa do tempo ruim. Quando foi suspensa, Delgado vencia o segundo set por 2 games a 0. Ele já havia vencido a primeira série por 6/3. Com as duas interrupções, a partida entre André Sá e o alemão Rainer Schuettler, prevista para começar por volta das 20 horas, deve sofrer atraso.