Chuva atrapalha US Open, e final masculina será na segunda

As chuvas que atingem o complexo de Flushing Meadows, em Nova York, impediram a disputa dos jogos desta sexta-feira do US Open e obrigaram a organização do torneio a mudar a programação das partidas deste final de semana. Com as alterações, a final masculina será disputada somente na segunda-feira.

As mudanças começam pelo jogo entre o espanhol Rafael Nadal e o chileno Fernando González, ainda pelas quartas de final. A partida, que teve início na noite de quinta, será concluída somente na tarde de sábado, a partir das 13 horas (horário de Brasília).

O jogo, que foi interrompido por duas vezes na quinta, foi transferido para esta sexta. Mas a chuva não deu trégua e os jogadores nem chegaram a se apresentar para a partida, paralisada no tie break do segundo set - Nadal lidera por 1 set a 0.

As duas semifinais do torneio feminino também foram afetadas pela chuva. Os jogos seriam realizados nesta sexta, mas acabaram sendo movidos para o sábado. Caroline Wozniacki e Yanina Wickmayer entrarão em quadra após o jogo entre Nadal e González e a final das duplas masculinas, entre Lukas Dlouhy e Leander Paes e Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Em seguida, Serena Williams vai enfrentar Kim Clijsters na segunda semifinal feminina, às 20 horas. A decisão será disputada no domingo, após as semifinais masculinas. O vencedor de Nadal e González vai encarar Juan Martin Del Potro. Roger Federer e Novak Djokovic duelam no outro jogo.

O acúmulo de jogos deixou a final masculina para segunda-feira, assim como a decisão das duplas femininas.