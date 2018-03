Chuva atrasa 1ª rodada em Roma A primeira rodada do Master Series de Roma foi aberta nesta segunda-feira pela manhã com quase duas horas de atraso por causa da chuva que cai na cidade. Com isso o jogo de estréia do brasileiro Fernando Meligeni diante do sueco Andreas Vinciguerra ainda não começou. Neste momento, pouco antes das 10h30, estão jogando Greg Rusedski (ING) x David Prinosil (ALE), Juan Carlos Ferrero (ESP) x Sjeng Schalken (HOL) e Adrian Voinea (ROM) x Fabrice Santoro (FRA).