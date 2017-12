Chuva atrasa decisão do Masters Cup A chuva voltou a interromper jogos no Masters Cup de Houston e dessa vez foi logo o mais importante de todos, a final entre o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer e o australiano Lleyton Hewitt. Federer tenta conquistar o bicampeonato do torneio, que reúne os oito melhores tenistas da temporada.