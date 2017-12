Chuva atrasa Guga x Ivanisevic Em razão de fortes chuvas e até uma ameaça de tormenta, a partida entre Gustavo Kuerten diante do croata Goran Ivanisevic, válida por uma vaga na final do ATP Tour de Indianápolis, irá sofrer atrasos. O tempo continua ruim, chovendo, mas às 19h15 (21h15 de Brasília), parecia estar melhorando. A princípio, com receio de problemas, os organizadores chegaram inclusive a tirar equipamentos, como câmeras de tevê, da quadra. Mas, pouco a pouco a situação tende a melhorar.