Chuva atrasa início da rodada em Wimbledon A exemplo do que aconteceu na quarta-feira, a chuva voltou a provocar problemas para os organizadores do Torneio de Wimbledon. Os jogos previstos para a manhã desta quinta-feira ainda não começaram por causa do tempo ruim. Nenhum dos jogos das quartas-de-final do torneio masculino pôde ser completado. Das quatro partidas programadas para ontem, apenas duas começaram e, depois de varias interrupções, tiveram de ser adiadas o dia seguinte. Se o tempo permitir, e as previsões não são nada animadoras, a quinta-feira do All England Club promete emoções. Além das definições dos jogos entre Sebastien Grosjean x Tim Henman e Mark Philippoussis x Alexander Popp, estão previstas as outras duas partidas das quartas-de-final do masculino, com Andy Roddick diante de Jonas Bjorkman e Roger Federer contra Sjeng Schalken. A programação do dia ainda prevê as duas semifinais femininas com Serena Williams diante de Justine Henin e Venus Williams contra Kim Cljisters.