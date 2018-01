Chuva atrasa início do jogo de Guga A partida de Gustavo Kuerten diante do equatoriano Nicolas Lapentti, válida por uma vaga nas semifinais do ATP Tour de Stuttgart, está bem atrasada, em razão das chuvas. O tempo continua ameaçador no sul da Alemanha, com nuvens escuras, mas mesmo assim o jogo do brasileiro deve ser disputado ainda hoje. Curiosamente, em Stuttgart é comum alguns jogos serem disputados sob uma chuva fina. As quadras de saibro do Weissenhof Tennis Club são famosas por sua excelente drenagem. Se forem apenas alguns pingos, as partidas não costumam ser interrompidas. Isso só acontece se a superfície começar a ficar escorregadia ou mesmo prejudicar o tenista na hora do saque, quando tem de olhar para cima. Do contrário, o jogo segue e a torcida assiste tudo debaixo de coloridos guarda-chuvas. Outro motivo que forçou o atraso no início da partida de Guga é que o russo Yevgeny Kafelnikov, depois de ganhar o primeiro set por 6 a 4, permitiu a reação do argentino Guillermo Cañas na segunda série, em que marcou 6/3, empatando o jogo. Só depois de definida esta partida entra Guga e Lapenti na quadra central.