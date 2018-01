Chuva atrasa jogo de Guga A chuva que interrompeu a partida entre o francês Arnaud Clement e o russo Yevgeny Kafelnikov nesta terça-feira pelas oitavas-de-final do US Open, também atrasou a partida do tenista brasileiro Gustavo Kuerten e o espanhol Alberto Costa, na quadra Louis Armstrong, em Nova York. A partida estava marcada para as 16h. Clement e Kafelnikov aproveitaram o fim da chuva e voltaram à quadra às 15h15 para terminar o jogo. O tempo melhorou muito em Nova York e a previsão é de que a chuva não atrase mais nenhum confronto do dia.