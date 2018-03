Chuva atrasa jogo de Guga em Barcelona A partida entre Gustavo Kuerten e Guillermo Cañas, pelas oitavas-de-final do Torneio de Barcelona, marcada para esta quinta-feira, vai sofrer atraso e deve começar somente depois do meio-dia. O atraso é conseqüência da chuva que atingiu a cidade durante toda a noite e início da manhã. A rodada começou há pouco, com o confronto entre o espanhol Carlos Moyá e o argentino Gaston Gaudio. Outros dois jogos estão em desenvolvimento: Marc López (ESP) x David Nalbandián (ARG) e Kristof Vliegen (BEL) x Olivier Patience (FRA).