Chuva atrasa jogo de Saretta em Roma Prevista para acontecer por volta das 11 horas, a partida entre o tenista brasileiro Flávio Saretta e o argentino David Nalbandian, válida pela segunda rodada do Masters Series de Roma, foi adiada temporariamente por causa do mau tempo. Segundo a organização do torneio, a chuva que cai na capital italiana impede a realização dos jogos. O jogo é o terceiro da quadra Pallacorda, no Foro Itálico.