Chuva atrasa programação no US Open A chuva está atrasando a programação do Aberto de Tênis dos Estados Unidos, para este domingo, em Nova York. A disputa das partidas está com um atraso de duas horas do previsto. A previsão é de chuva para todo o dia. Os dois primeiros jogos previstos são: Serena Williams x Daja Bedanova e Pete Sampras x Greg Rusedski. A partida entre Guga e o chileno Nicolas Massu estava prevista para começar por volta das 16 horas.