Chuva atrasa rodada do US Open outra vez Pelo terceiro dia consecutivo, os organizadores do Aberto dos Estados Unidos decidiram atrasar o início da rodada por conta da chuva intermitente que cai sobre a cidade de Nova York. Pela programação original do US Open, nos últimos dois dias deveriam ter sido disputadas 100 partidas, mas por causa do mau tempo, apenas três jogos foram concluídos. Além disso, o serviço de meteorologia não é nada animador. A previsão é de chuva nesta quarta e pelo menos parte da quinta-feira.