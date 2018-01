Chuva atrasa rodada em Maiorca A rodada desta quinta-feira do Torneio de Palma de Maiorca sofreu atraso por causa da chuva e a partida do brasileiro Gustavo Kuerten contra o sueco Magnus Norman - que estava prevista para começar por volta das 10h30 - deve ter início perto do meio-dia. O jogo entre o espanhol Gallo Blanco e o finlandês Jarkko Nieminen que havia sido interrompido no primeiro set, foi retomado há instantes, pouco depois das 11h15. Guga e Norman entram em quadra ao final desta partida.