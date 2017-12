Chuva cancela jogo de Maria Sharapova pela segunda vez

Assim como já tinha acontecido na quinta-feira, a chuva impediu que a tenista russa Maria Sharapova pudesse jogar nesta sexta, contra a austríaca Tamira Paszek, pela terceira rodada do Torneio de Birmingham, na Inglaterra. Se a chuva deixar, Sharapova deverá jogar apenas neste sábado, ainda pela terceira rodada, atrasando toda a programação do torneio - o dia estava destinado às semifinais. Enquanto isso, alguns jogos puderam ser realizados nesta sexta-feira, antes do começo da chuva. Destaque para a croata Jelena Jankovic, que derrotou a russa Maria Kirilenko por 3/6, 6/3 e 7/5. Em outros jogos do dia, a francesa Marion Bartoli derrotou a alemã Angelique Kerber por 6/2 e 6/0. A chinesa Li Na venceu a ucraniana Yuliana Fedak por duplo 6/4, enquanto a ucraniana Alona Bondarenko ganhou da norte-americana Vania King por 6/3 e 6/1.