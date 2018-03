Chuva deixa indefinida estréia de Guga Uma constante chuva nesta segunda-feira prejudicou bastante a rodada de abertura do Masters Series de Roma e o mau tempo vai deixar indefinido o horário da estréia de Gustavo Kuerten na competição. A organização marcou o jogo de Guga com o croata Ivan Ljubicic para o terceiro da quadra central do Foro Itálico, mas com diversas partidas atrasadas, a do brasileiro poderá também sofrer alterações nesta terça-feira. Nos poucos jogos disputados, uma estréia ruim para o brasileiro Fernando Meligeni. Depois de realizar boa campanha no qualifying de Roma, não teve a mesma sorte na chave principal. Caiu em seu primeiro jogo por 6/2 e 6/0 para sueco Andreas Vincinguerra. A chuva atrapalhou a rodada, deixou a quadra pesada e não evitou uma grande surpresa logo no primeiro jogo do dia. O campeão do ano passado, o sueco Magnus Norman - que venceu na final justamente Guga, em 2000 - acabou perdendo em dois sets para o apenas razoável tenista italiano Vincenzo Santopadre por 6/4 e 6/3. GUGA - O tempo cinzento, um pouco de frio e sugerindo preguiça, não tirou o ânimo de Gustavo Kuerten. Animado para buscar o título da competição, foi treinar em outro clube, pois o técnico Larri Passos desconfiou - com razão - de que no Foro Itálico não haveria quadras disponíveis por causa da chuva. Ao lado do espanhol Sergui Bruguera, Guga treinou por mais de duas horas no clube Due Ponti e não se descuidou da prepação. "Sei que vou ter um jogo difícil pela frente diante de Ljubicic, que tem um bom toque de bola e saca bem", disse Guga. "Vou ter de jogar com inteligência, variar bastante as jogadas." A estréia de Guga é aguardada com ansiedade também pelos italianos. Afinal, a organização do Masters Series de Roma investiu na imagem do brasileiro para promover a competição, colocando seu rosto em cartazes. No domingo, o tenista participou também um famoso programa da televisão o Buena Domenica.