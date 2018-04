Chuva em Paris atrapalha, e jogos de Roland Garros são adiados para sexta

PARIS - A chuva em Paris, nesta quinta-feira, atrapalhou, e muito, a organização de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Assim como na última terça, muitas partidas tiveram de ser adiadas para sexta, apertando ainda mais o calendário de jogos do torneio. Só de confrontos que nem foram iniciados, são 14 no total - dois da chave masculina de simples, outros dois da chave feminina de simples e 10 de duplas.

Entre os duelos adiados, o de maior destaque envolve o do espanhol Rafael Nadal, um dos maiores favoritos ao título, contra o checo Martin Klizan, pela segunda rodada da competição. Outro duelo da chave masculina que ficou para esta sexta é entre o alemão Tommy Haas contra o norte-americano Jack Sock.

Na chave feminina, a francesa Marion Bartoli, uma das esperanças local para a conquista do título, não teve condições de iniciar a sua partida contra a colombiana Marina Duque-Marino, válida pela segunda rodada.

Quem não teve sorte também foi a russa Maria Sharapova, que por pouco não conseguiu completar o seu confronto contra a canadense Eugenie Bouchard. Após a primeira paralisação por causa da chuva, com 4 a 1 no primeira set a favor, a número 2 do mundo encaminhava a vitória quando uma nova parada aconteceu com o placar em 6/2 e 4/2.