Chuva encerra mais cedo dia de jogos em Roland Garros Apenas 25 dos 56 jogos da primeira rodada de Roland Garros programados para esta segunda-feira foram concluídos, até que a chuva provocou o fim das ações na capital francesa. A norte-americana Venus Williams tinha acabado de vencer a israelense Tzipora Obziler na quadra central quando os organizadores determinaram que as quadras fossem cobertas devido à chuva às 11h32 da manhã (horário de Brasília). O atual tricampeão Rafael Nadal, que jogaria na sequência contra o brasileiro Thomaz Bellucci, agora vai estrear na competição na terça-feira, apesar de a previsão do tempo indicar mais chuva em Paris. Entre os jogos encerrados nesta segunda, o número 1 do mundo, Roger Federer, venceu o norte-americano Sam Querrey (6-4, 6-4 e 6-3), enquanto Guillermo Coria e Richard Gasquet tiveram problemas, mas por motivos diferentes. Enquanto o retorno do argentino Coria a um Grand Slam após quase dois anos de ausência acabou numa derrota por 5-7, 6-4, 6-1 e 6-4 para Tommy Robredo, Gasquet nem mesmo entrou em quadra. O tenista número 1 da França foi obrigado a desistir do torneio devido a uma lesão no joelho apenas minutos antes do jogo contra o compatriota Floretn Serra. (Por Julien Pretot)