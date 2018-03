Chuva força Guga a viajar para treinar O sorteio das chaves do Masters Series de Montecarlo será realizado apenas neste sábado. Depois de muitos anos de tradição em se definir os quadros de simples e duplas na sexta-feira, desta vez a organização do torneio mudou a data, como informou Benitto Barbadillo, o diretor de imprensa da ATP para esta competição. Mesmo que a tradição fosse mantida, a festa, muito provavelmente, estaria prejudicada pelo mau tempo. Fortes chuvas, muito raras nesta época do ano no Principado de Mônaco, até forçaram o tenista Gustavo Kuerten a viajar mais de 60 quilômetros para encontrar um lugar para treinar, ao lado de seu técnico Larri Passos.