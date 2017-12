Chuva interrompe duelo Guga x Henman A partida entre Gustavo Kuerten e o inglês Tim Henman, na segunda semifinal do Master Series de Cincinnati, mal começou e foi interrompida por causa da chuva. Especialista no saque e voleio, Henman ganhou o sorteio e escolheu começar sacando (ontem, diante de Yevgeny Kafelnikov, Guga ganhou o sorteio e escolheu receber, numa decisão se mostrou acertada). Hoje também parecia estar dando certo, já que Guga começou bem e estava na frente em 0-30. Mas não teve tempo para ameaçar seriamente o serviço do inglês. A chuva obrigou a organização a suspender o jogo. O brasileiro, número 1 do mundo, tanto na lista de entradas como da corrida dos campeões, jamais venceu este adversário em dois jogos já disputados, um deles, inclusive, nas semifinais do ano passado, em Cincinnati. Tenista agressivo, Tim Henman ocupa a 8ª posição do ranking mundial.