Chuva interrompe final do Masters Cup A tão esperada final do Masters Cup de Houston entre o suíço Roger Federer e o australiano Lleyton Hewitt foi bastante prejudicada pela chuva. O início da partida sofreu mais de três horas de atraso, e quando Federer vencia por 5 a 2, e saque de Hewitt, o mau tempo voltou a interromper o jogo. O encontro milionário, que dá ao vencedor da partida US$ 700 mil, além do que foi acumulado durante a competição, perdeu muito de seu clima A quadra sequer esteve lotada por causa do atraso e da interrupção.