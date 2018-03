Chuva interrompe jogo de André Sá O jogo do tenista brasileiro André Sá contra o inglês Tim Henman foi interrompido nesta quarta-feira em razão das fortes chuvas que caem em Londres. A partida, que estava prevista para começar às 9h (horário de Brasília), na quadra central do All England Club de Londres, sofreu atraso por causa do mau tempo e os tenistas entraram em quadra somente à tarde. Iniciado o duelo que vale vaga nas semifinais do torneio de Wimbledon, voltou a chover quando o brasileiro vencia o primeiro game e o jogo foi interrompido.