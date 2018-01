Chuva interrompe jogo de Guga A rodada de abertura do Torneio de Roland Garros foi interrompida há pouco, por causa da chuva. Um dos jogos suspensos, foi o do brasileiro Gustavo Kuerten, contra o suiço Ivo Heuberger. No momento em que o jogo foi interrompido, Guga vencia o terceiro set por 2 games a 1. O brasileiro já havia vencido os dois primeiros sets: 7/5 e 6/2.