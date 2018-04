Chuva interrompe jogo de Nadal, e técnico agradece

O duelo entre o espanhol Rafael Nadal e o chileno Fernando Gonzalez, pelas quartas de final do US Open, não foi concluído na quinta-feira devido à chuva em Flushing Meadows. Mas o técnico e tio do espanhol, Toni Nadal, não reclamou. Para ele, a pausa fará bem a seu sobrinho e pupilo.

Veja também:

US OPEN - Leia mais sobre o torneio

QUIZ - Responda às perguntas sobre o US Open

INFOGRÁFICO - Saiba tudo sobre o torneio

O atual número 3 do ranking mundial sofre desde o início do torneio com dores abdominais. "No início do primeiro set estavam piores, depois ele melhorou um pouco", disse Toni logo após a segunda interrupção da partida. O jogo deve ser retomado neste sábado, já que a chuva impediu que o confronto continuasse na sexta.

Quando a partida foi paralisada definitivamente, Nadal tinha vantagem de 1 set a 0, com 7/6 (7/4). Na segunda parcial, o espanhol levava vantagem de 3 a 2 no tiebreak, depois de novo empate por 6 a 6 nos 12 primeiros games. "Está difícil. Ele precisa vencer este set", disse Toni Nadal, dando a entender que Rafael pode não suportar uma maratona de quatro ou até cinco parciais.

O vencedor do duelo entre Nadal e Gonzalez terá pela frente na fase semifinal o argentino Juan Martin del Potro, que derrubou o croata Marin Cilic em quatro sets. Do outro lado da chave, Roger Federer e Novak Djokovic disputam uma vaga na decisão.