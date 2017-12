Chuva interrompe jogo de Saretta outra vez Pela terceira vez, a partida entre o brasileiro Flávio Saretta e o argentino David Nalbandian - pela segunda rodada do Masters Series de Roma - foi interrompida por causa da chuva. O jogo - que começou na tarde de ontem - foi transferido para a manhã desta quinta, mas os problemas só aumentaram. No momento em que os tenistas estavam em quadra para aquecimento, começou a chover e os dois tiveram de voltar para os vestiários, onde ficaram por cerca de 30 minutos. A chuva deu uma trégua e o jogo recomeçou. O argentino foi melhor e venceu o primeiro set por 6/2. No 2º set, Saretta vencia por 3 a 1, quando a chuva voltou a cair e o jogo foi suspenso mais uma vez. O brasileiro vem encontrando problemas para conseguir manter o seu serviço. Até agora ele só conseguiu confirmar o saque uma vez. Todos os outros pontos foram feitos no serviço do argentino.