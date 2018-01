Chuva interrompe jogo do Brasil Open A chuva voltou a prejudicar a programação do Brasil Open, torneio da ATP que está sendo disputado na Costa do Sauípe. A partida entre Monica Seles e Tina Pisnik foi interrompida quando Seles estava em vantagem. Havia vencido o primeiro set por 7/5 e vencia o segundo por 3 a 0. A expectativa dos organizadores é a de que a partida seja reiniciada em breve já que a chuva parou. O problema agora é concluir o trabalho de secagem das quadras.