Chuva interrompe rodada do Brasil Open A exemplo do que ocorreu ontem, a chuva voltou a cair nesta terça-feira na Costa do Sauípe e a primeira rodada do Brasil Open teve de ser interrompida mais uma vez. A partida entre o brasileiro Franco Ferreiro e o dinamarquês Keneth Carlsen foi suspensa no segundo set. O brasileiro, que recebeu o wild card (convite da organização), venceu a primeira série por 6/4 e perdia a segunda por 2 a 0, quando o jogo foi interrompido. A programação desta terça-feira prevê os seguintes jogos, além de Carlsen x Ferreiro. Depois das 15h00 Marcos Daniel (BRA) x Flávio Saretta (BRA) Ramón Delgado (PAR) x Mariano Puerta (ARG) - continuação do jogo iniciado ontem em suspenso por causa da chuva. Eric Taino (EUA) x Fernando Gonzalez (CHI) Por volta das 18h Rainer Schuettler (ALE) x André Sá (BRA) Por volta das 20h Gustavo Kuerten (BRA) x Magnus Norman (SUE)