Chuva interrompe rodada do US Open Os jogos do oitavo dia do US Open, último Grand Slam da temporada, foram interrompidos pela segunda vez depois que a chuva voltou a cair sobre as quadras do Centro Nacional de Tênis, em Flushing Meadows (Nova York). A única partida que havia começado, entre a americana Jennifer Capriati, sexta favorita, e a russa Elena Dementieva, cabeça-de-chave número 11, estava sendo vencida pela jogadora dos EUA por 4-0 e 40-30 no quinto game. A japonesa Ai Sugiyama (15) e a italiana Francesca Schiavone (29) já haviam escolhido o lado da quadra Armstrong em que disputariam sua partida pelas oitavas-de-final do torneio. A meteorologia prevê chuvas durante todo o dia de hoje para a área de Nova York.