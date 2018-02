Chuva interrompe rodada em Roland Garros Pela segunda vez nesta terça-feira, a chuva interrompeu a rodada de quartas-de-final do Torneio de Roland Garros. Os problemas começaram cedo e a rodada começou com 1 horas de atraso por causa do tempo ruim. Pouco mais de 1 horas depois, teve de ser suspensa. Deu tempo, no entanto, para ser conhecida a primeira semifinalista da chave feminina. A argentina Paola Suarez venceu a russa Maria Sharapova por 2 sets a 0 e se classificou para as semifinais do torneio pela primeira vez na carreira. As parciais foram de 6-1 e 6-3. O jogo teve apenas 53 minutos de duração. Na semifinal, ela vai enfrentar a vencedora do confronto entre a francesa Amelie Mauresmo e a russa Elena Dementieva. O jogo entre as norte-americanas Jennifer Capriati e Serena Williams, foi suspensa no segundo set. Capriati venceu o primeiro (6/3) e Serena vencia o segundo (1-5).