Chuva interrompe rodada em Roma A partida entre o espanhol Alex Corretja e o australiano Lleyton Hewitt, válida pelas oitavas-de-final do Master Series de Roma, foi interrompida pouco depois das 11h45, por causa da chuva. A partida - que estava no início do oitavo game do segundo set - havia sido interrompida um pouco antes, por causa de uma contusão de Hewitt. O australiano sentiu dores musculares na perna direita e teve de ser atendido pelos médicos da organização. O jogo foi suspenso temporariamente com placar favorável ao espanhol. Corretja venceu o primeiro set por 7/6 e vencia o segundo por 4 a 3, com uma quebra de serviço. A partida entre Gustavo Kuerten e o argentino Franco Squillari começa depois deste jogo.