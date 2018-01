Chuva interrompe rodada outra vez A primeira rodada do Torneio de Roland Garros foi interrompida há pouco, pela terceira vez no dia, por causa da chuva. No momento da interrupção, o brasileiro Fernando Meligeni estava em quadra. Vencia o primeiro set (5/4) da partida contra o francês Nicolas Escude. Pete Sampras também estava em quadra e perdia por dois sets a um para o italiano Andrea Gaudenzi (6/3, 4/6 e 2/6). O quarto set estava empatado em 3 games a 3.