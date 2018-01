Chuva interrompe Saretta x Simoni A chuva interrompeu o principal jogo desta quinta-feira das oitavas-de-final do Aberto de São Paulo, entre Flávio Saretta e Alexandre Simoni, na quadra central do Parque Villa Lobos. Saretta venceu o primeiro set por 6-2 e Simoni vencia o segundo por 2 a 1 quando o árbitro decidiu paralisar a partida. Nos outros jogos do dia, o paulista Ricardo Mello foi eliminado pelo argentino Juan Monaco por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-3, enquanto o mineiro Marcelo Melo bateu o argentino Diego Moyano por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-4 e 6-4.