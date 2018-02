Chuva não dá trégua em Indian Wells A chuva não dá trégua em Indian Wells e a organização do Aberto do Pacífico pediu mais uma hora para dar um parecer sobre a continuidade ou não da segunda partida das semifinais do torneio entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o alemão Rainer Schuettler. O primeiro finalista é o australiano Lleyton Hewitt. Ele aguarda o vencedor deste jogo para decidir o título a partir das 9h30 (horário local). Guga segue vencendo o duelo por 1 set a 0 (6-2).