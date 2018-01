Chuva no Sauípe altera rotina de Guga Os organizadores do Brasil Open de Tênis resolveram investir na nova geração do tênis brasileiro e deram o segundo wild card (convite) para a chave principal do ATP Tour, para a jovem revelação Franco Ferreiro, jogador que vem sendo treinado pelo técnico da Copa Davis, Ricardo Acioly e espera aproveitar esta oportunidade para marcar importantes pontos no ranking mundial. O campeão do Sauípe no ano passado, Gustavo Kuerten teve o seu treino prejudicado nesta sexta-feira na Bahia. A chuva de Nova York parece que desceu para o litoral brasileiro e Guga teve de se contentar em fazer preparação física na sala de ginástica. ?Ainda bem que na quinta-feira treinei bastante", conformou-se o tenista, que revelou suas perpectivas para este ano no torneio. ?O Sauípe é sempre um torneio especial para mim. Sempre que chego aqui vejo muitas chances de fazer uma boa campanha, pois esta é a oportunidade de jogar ao lado da minha torcida. Vejo isso como uma grande vantagem, pois muitos dos melhores jogadores do tênis estão sempre jogando em casa."