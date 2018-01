Chuva pára e começa jogo em Londres A chuva deu uma trégua em Londres e o jogo entre o britânico Tim Henman e o croata Goran Ivanisevic, pela semifinal masculina do torneio de Wimbledon, pôde recomeçar. A partida está no quarto set, com vantagem de Henman (2 a 1). Depois disso, ainda deve acontecer a final feminina, entre a belga Justine Henin e a norte-americana Venus Williams.