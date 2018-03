Chuva pára e rodada começa em Wimbledon Com mais de duas horas e meia de atraso por causa da chuva, começou há instantes a rodada desta quinta-feira do Torneio de Wimbledon. Os jogos de ontem foram transferidos para esta quinta-feira, mas o tempo ruim impediu que a rodada começasse no início da manhã, como estava previsto. Além das definições dos jogos entre Sebastien Grosjean x Tim Henman e Mark Philippoussis x Alexander Popp, estão previstas para esta quinta-feira as outras duas partidas das quartas-de-final do masculino, com Andy Roddick diante de Jonas Bjorkman e Roger Federer contra Sjeng Schalken. A programação do dia ainda prevê as duas semifinais femininas com Serena Williams diante de Justine Henin e Venus Williams contra Kim Cljisters.