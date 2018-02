Chuva pára jogo de Guga mais uma vez O jogo entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o alemão Rainer Schuettler, válido pelas semifinais do Masters Series de Indian Wells, na Califórnia (EUA), foi interrompido pela segunda vez devido a chuva. Guga venceu o primeiro set por 6/2, em 28 minutos, e ia perdendo por 1/0 no segundo set, quando o jogo foi paralisado. Guga está com o saque, mas a vantagem é de Schuettler em 0/30 no segundo game. Segundo a organização, o jogo deverá recomeçar em mais 30 minutos.