Chuva pára; recomeça o jogo de Guga A partida entre Gustavo Kuerten e o norte-americano Todd Martin, válida pela segunda rodada do Torneio de Winmbledon recomeçou há instantes, depois de uma breve paralisação por causa da chuva. Guga perdeu o primeiro set no tie-break (7-4) e está atrás no segundo. O jogo de Saretta contra o argentino Agustin Calleri - que também foi suspenso - recomeçou há pouco.