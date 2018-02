Chuva paralisa jogo de Ricardo Mello O Brasil já estava bem perto de abrir vantagem de 2 a 0 no confronto com a Colômbia, pela Copa Davis, quando a chuva interrompeu o jogo de Ricardo Mello diante de Michael Quintero. No momento da paralisação, o tenista brasileiro vencia tranqüilamente por 6/3, 6/4 e 1/0 no terceiro set. Na primeira partida desta sexta-feira, em Bogotá, Flávio Sarreta derrotou Pablo Gonzalez por 6/2, 4/6, 6/4 e 6/1.