Chuva suspende decisão no Sauípe A partida decisiva do Brasil Open entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino Agustín Calleri foi suspensa por causa da chuva na Costa do Sauípe. Não há previsão de retorno e o jogo poderá ser transferido para este domingo. A partida está empatada em sets. Calleri venceu o primeiro por 6/3, enquanto Guga ganhou o segundo: 6/2. No terceiro set o brasileiro vence por 1 a 0.