Chuva suspende jogo de Bellucci no Aberto da Austrália

A chuva, que provocou o atraso e o adiamento de várias partidas do primeiro dia do Aberto da Austrália, também afetou a estreia do brasileiro Thomaz Bellucci em Melbourne. O número 35 do mundo liderava o confronto com o russo Teimuraz Gabashvili por 2 sets a 1 quando o jogo teve que ser paralisado.

Bellucci venceu os dois primeiro sets do confronto, por 6/3 e 7/5. Na terceira parcial, Gabashvili reagiu e triunfou por 6/4. O brasileiro, porém, retomou a liderança do confronto no quarto set. Ele vencia por 3/2, com uma quebra de serviço à frente do tenista russo, quando o confronto teve que ser paralisado.

O duelo entre Bellucci e Gabashvili vai prosseguir apenas na terça-feira. O brasileiro já sabe que se vencer o russo vai duelar com o norte-americano Andy Roddick, número 7 do mundo, na segunda rodada do Aberto da Austrália.