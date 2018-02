Chuva suspende jogo de Sá e Saretta Por mais uma vez, a partida de primeira rodada da dupla brasileira formada por André Sá e Flávio Saretta diante do croata Ivo Karlovic e do norte-americana Jim Thomas foi suspensa. Agora, com empate por 6 a 6, no terceiro set, que não tem tie-break. O jogo já havia sido suspenso na sexta-feira, por falta de luz, com empate por 1 a 1. O placar atual é de 3/6, 7/6 (7/2) e 6 a 6. Neste terceiro set, não houve quebras de serviço e tanto Sá como Saretta estão conseguindo bons pontos, sempre arriscando bastante. Se a partida reiniciar ainda neste domingo, Jim Thomas é que vai sair sacando. Bem mais rápido, sem se deixar atrapalhar pelo mau tempo, a campeã do torneio feminino, Serena Williams ganhou facilmente da espanhola Margui Serna por 6/5 e 6/0, garantindo vaga nas oitavas-de-final de Wimbledon.