Chuva suspende jogos no US Open A chuva forte e o mau tempo impedem nesta quarta-feira o início da rodada do US Open, disputado em Flushing Meadows, em Nova York. Todos os jogos programados para a manhã de hoje foram suspensos, como a partida válida pelas quartas-de-final entre a norte-americana Lindsay Davenport e a japonesa Shinobu Asagoe.