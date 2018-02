Chuva suspende rodada do Aberto de São Paulo A rodada desta quinta-feira do Aberto de São Paulo foi suspensa em virtude da chuva que caiu sobre a cidade por toda a tarde.A partida de duplas que o paraguaio Ramon Delgado e o brasileiro André Sá faziam contra os brasileiros Rodrigo Grilli e Ricardo Hocevar foi interrompida ainda no primeiro set, com vantagem de 5/3 para Delgado e Sá. Os jogos de simples desta rodada seriam Rogério Dutra Silva - jovem que eliminou o cabeça-de-chave n.º1 do torneio, Flávio Saretta - contra Franco Ferreiro, e a do argentino Guillermo Cañas (cabeça-de-chave n.º 4) contra o brasileiro Júlio Silva.