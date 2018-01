Chuva suspende rodada em Pequim A chuva, que cai em Pequim desde a manhã, levou os organizadores do torneio a suspender toda a programação prevista para esta quinta-feira. Em um primeiro momento, todas as partidas foram adiadas em três horas à espera de que a chuva deixasse de cair sobre a capital chinesa, mas, tendo em vista que ela não passava, o árbitro principal tomou a decisão de adiar a programação toda. As notícias sobre a jornada de sexta-feira também são negativas para a organização do torneio de Pequim, já que, segundo a informação meteorológica dos jornais da capital, o risco de chuva é de 70%.