Chuva volta a adiar partida de Guga Com empate por 1 set a 1, a partida de Gustavo Kuerten diante do norte-americano Michael Russell foi interrompida e voltou a ser adiada por causa da chuva. Se o tempo deixar, o jogo está previsto para recomeçar às 11 horas desta sexta-feira em Auckland, ou seja, nesta quinta-feira, às 20 horas de Brasília. A organização do torneio de Auckland está numa situação complicada e dificilmente terá condições de fazer a final da competição no sábado, como estava previsto. O duelo de Guga x Russell, válido por uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Auckland chegou a ser interrompido por diversas vezes. Na última o placar mostrava desvantagem de 0 a 30 com o norte-americano sacando no primeiro game do terceiro e decisivo set. Guga perdeu o primeiro por 6/4, mas reagiu no seguinte vencendo por 6/4. O vencedor desta partida enfrentará o argentino Guillermo Coria - ainda na rodada desta sexta-feira em Auckland. Nos dois sets disputados até agora, o norte-americano Michael Russell voltou a dar um susto no brasileiro Gustavo Kuerten, vencendo o primeiro set por 6/4 e ameaçando a eliminação do brasileiro. Curiosamente, Russell tornou-se conhecido ao ter um match point diante de Kuerten nas oitavas de final de Roland Garros de 2001, por pouco não tirando a chance do tricampeonato do brasileiro. Com um tempo animador e até um pouco de sol, o jogo começou amplamente favorável para Guga, que já no primeiro game teve três chances de quebrar o serviço do norte-americano. Mesmo não aproveitando, o brasileiro chegou a conseguir uma quebra no terceiro game para abrir vantagem de 2 a 1 e saque. Russel, porém, reagiu bem e colocou-se à frente por 4 a 3 e quebrou o serviço de Guga, quando sacava com placar de 4 a 5, para fechar a primeira série por 6/4. Neste game, Guga irritou-se com a marcação de um foot fault (falta de pé) no seu segundo serviço, quando estava 4 a 5 e 40 a 40. Descontrolado, o brasileiro disputou o ponto seguinte, perdeu colocando uma bola na rede, dando a vitória parcial para Russell. No segundo set, Guga voltou a ter o controle da partida e numa série que chegou a ser interrompida por duas vezes por causa da chuva, o brasileiro devolveu o placar de 6 a 4. No terceiro set, a situação parecia caminhar novamente favorável ao brasileiro, com Russell sacando 0 a 30 no primeiro game, quando a chuva voltou forte, desta vez, adiando o jogo. Outros resultados desta quarta-feira: Jiri Novak (Rep. Checa) 2 x 1 Bob Ginepri (EUA) Felix Mantilla (Espanha) 2 x 0 Kenneth Carlsen (Dinamarca) Guillermo Coria (Argentina) 2 x 0 Fernando Vicente (Espanha) Mariano Zabaleta (Argentina) 2 x 0 Vince Spadea (EUA) Dominik Hrbaty (República Eslovaca) 2 x 1 Jan-Michael Gambill (EUA)